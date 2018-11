L'anime di Goblin Slayer si prepara ad accogliere quattro nuovi personaggi!

Nonostante il suo esordio sia stato un po’ controverso, Goblin Slayer è diventato in poco tempo uno degli anime più interessanti e seguiti della corrente stagione, e si direbbe che i produttori non abbiano la minima intenzione di chiudere bottega. Al contrario, l’anime si sta preparando ad accogliere nuove voci nel proprio cast...

Recentemente è infatti spuntata in rete una notizia secondo cui quattro nuove eroine starebbero per fare la loro comparsa nell’anime di Goblin Slayer: Sword Maiden, doppiata da Aya Endo (Mahiru Hiiragi in Seraph of the End, Cattleya Baudelaire in Violet Evergarden, Sumire Kakei in Boruto: Naruto Next Generations), Female Hero, doppiata da Miyuri Shimabukuro (Yuuna Yunohana in Ghost Inn), Sword Master, doppiata da Haruka Tomatsu (Asuna in Sword Art Online, Haru Okumura in Persona 5: The Animation), e Sage, doppiata da Honoka Inoue.

Tratte dall’omonima serie di romanzi, le nuove eroine di Goblin Slayer risultano già piuttosto attese dai fan del brand. Sword Maiden in particolare è un personaggio che i fan attendono con ansia, poiché si tratta di un’avventuriera di alto livello. Considerata un’avventura di rango “platino”, anche Female Hero è una forza da non sottovalutare, e la sua famigerata lama ha ucciso migliaia di goblin nel corso degli anni.

Tratto dalla serie di light novel di scritta da Kumo Kagyū e illustrata da Noboru Kannatsuki, l’anime di Goblin Slayer è trasmesso in Italia dalla piattaforma di streaming VVVVID, che ogni weekend ce ne propone una nuova puntata con sottotitoli nel nostro idioma. L’omonimo fumetto disegnato da Kōsuke Kurose e pubblicato in Giappone da SQUARE ENIX è invece edito da J-POP, che finora ce ne ha proposto il primo volumetto.