L'anime di 'How NOT to Summon a Demon Lord' ha finalmente una data di esordio!

Durante la giornata odierna è stato comunicato che la trasposizione animata delle serie di light novel nota come “How NOT to Summon a Demon Lord” esordirà sul circuito televisivo nipponico il prossimo 5 luglio. Assieme alla finestra di lancio, è stato inoltre rivelato anche il completo cast vocale che vi prenderà parte.

Mentre Masaaki Mizunaka, Yu Serizawa e Azumi Waki presteranno le loro voci a Diablo e alle principali eroine della vicenda, la formosa Shera L Greenwood e la minuta Rem Galleu, Rumi Okubo sarà Sylvie, Presidentessa dell’Associazione degli Avventurieri di Faltra City.



Tra le new entry trovano poi posto Atsumi Tanezaki nei panni di Klem, una ragazzina che soffre di amnesia parziale, mentre Sayaka Senbongi sarà l’icantatrice Celestine Baudelaire, nonché Yuka Morshima nei ruolo di Mei, un’affascinante domestica. Yumi Hara e Emiri Katō, infine, saranno Alicia Crystella e Edelgard.

È stato inoltre annunciato che il 30 giugno 2018, presso il Toho Cinemas Ueno, si terrà una speciale proiezione in anteprima cui parteciperanno anche i doppiatori dei quattro personaggi principali. I biglietti sono già in vendita dallo scorso 1° giugno.

Basato su un mondo immaginario e creato da Yukiya Murasaki, How NOT to Summon a Demon Lord è una commedia d’amore che mescola sapientemente avventura, azione, magia e persino un pizzico di ecchi - un po' come le serie di Sword Art Online e DanMachi. Takuma Sakamoto, l’eroe dell’intera vicenda, è stato evocato nel mondo del MMORPG noto come “Cross Reverie”, dove affronta grandi nemici - come il demone Diablo - pur essendo alla mercé delle due esuberanti eroine.

Yuta Murano dirige la serie presso Ajiado, uno studio d’animazione nipponico noto principalmente per serie come Spirit of Wonder e Maison Ikkoku: Kanketsuhen. Kazuyuki Fudeyasu ne cura la sceneggiatura, mentre a Shizue Kaneko ne è stato affidato il character design.