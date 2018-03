L'anime di Mob Psycho 100 riceverà una seconda stagione, ora è ufficiale!

Studio Bones ha annunciato che l'anime di, serie tratta dall'omonimo manga di ONE, riceverà una seconda stagione, con i nuovi episodi che dovrebbero essere già in fase di produzione.

L'annuncio è arrivato nel corso dell'appuntamento serale con l'evento intitolato Mob Psycho 100 Reigen ~Shirarezaru Kiseki Reinōryokusha~" (The Miraculous Unknown Psychic), tenutosi nelle ultime ore in Giappone: dopo la prima stagione, l'anime tratto dal folle manga dell'autore di One-Punch Man proseguirà con nuovi episodi.

Per ora non conosciamo ulteriori dettagli, ma non mancheremo di fornirveli non appena saranno svelati. La trasposizione animata di Mob Psycho 100 è stata trasmessa in Giappone a partire dal mese di luglio del 2016, con diffusione anche in in lingua sottotitolata inglese sulla piattaforma Crunchyroll. Il manga originale, a cura di ONE ed edito da Star Comics in Italia, ha iniziato la sua serializzazione nel 2012 sul magazine Ura Sunday ed è terminato nel dicembre del 2017.

Di seguito la sinossi dell'anime:

Kageyama Shigeo (noto anche come "Mob") è uno spiritista con potenti abilità psichiche. Lavorando sotto le dipendenze del suo maestro fanfarone, Reigen, Mob utilizza i suoi poteri per esorcizzare gli spiriti malvagi. Ma i suoi tentativi di essere normale lo porta a sopprimere il suo potere e a rimanere al di sotto del 100% - un punto oltre il quale le sue emozioni esplodono, rilasciando un potere molto più oscuro.

Siete contenti della conferma di una nuova stagione per Mob Psycho 100?