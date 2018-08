L'anime di My Hero Academia ha introdotto un nuovo, grande pro hero nell'ultimo episodio

La nuova puntata della terza stagione di My Hero Academia ha visto Midoriya e la Classe 1-A cominciare l'"Esercizio di Salvataggio" facente parte dell'esame per la licenza provvisoria da eroe. Sul finale dell'episodio, i nostri hanno visto l'entrata in scena a sorpresa - e con una svolta violenta - di un grande pro hero: Gang Orca.

Quando sul finire della puntata appare Gang Orca, quest'ultimo afferma che è lì per testare l'abilità degli studenti nell'eseguire più operazioni contemporaneamente, dando un grado di priorità alle problematiche presenti in campo, cioè salvare feriti e combattere contro i villain.

Ma perché proprio Gang Orca è stato scelto per questa prova? Perché durante l'attacco a Kamino, il pro hero in questione era uno degli eroi chiamati sulla scena. La sua forza lo ha reso l'attuale numero 10 nel ranking giapponese, ma è anche terzo nella scherzosa classifica degli "eroi che sembrano villain".

Lui e i suoi "scagnozzi" arrivano sulla scena dell'esame in maniera plateale, iniziando ad attaccare, e lasciando Aizawa e Joke completamente spiazzati dalla svolta presa dalla prova. Quello che in origine era un esercizio in cui si supponeva che gli studenti stessero salvando i civili feriti (interpretati da un esilarante gruppo di professionisti), è divenuto a tutti gli effetti un test per verificare l'elasticità mentale durante una crisi.

Riusciranno i nostri aspiranti eroi a compiere la scelta giusta? Non ci resta che attendere il proseguo della terza stagione di My Hero Academia.