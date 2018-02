L'anime di One Piece ha annunciato una speciale collaborazione con la cantante Namie Amuro

La serie anime di One Piece ha un gran numero di canzoni a tema all'attivo, eha fatto la sua parte. In questo momento, l'anime sta usando una delle canzoni della star J-pop come opening, e sembra chefarà una collaborazione speciale conprima del suo ritiro.

Non molto tempo fa, la pagina ufficiale di One Piece informava i fan della speciale collaborazione con l'Amuro. L'account Twitter dell'anime, come potete vedere in calce alla notizia, ha pubblicato una foto dell'Avatar d ella Amuro in posa con l'equipaggio di Cappello di Paglia, ed è stato confermato che l'episodio 825 di One Piece ospiterà il progetto speciale. Secondo i rapporti, Amuro eseguirà una nuova versione della sua attuale sigla per One Piece.

L'anime sta usando la canzone "Hope" al momento, in quanto segna il 20° tema OP dello show. Amuro ha anche realizzato la canzone "Fight Together" per la serie trasmessa a ottobre 2017. I fan del J-pop sono entusiasti di vedere la collaborazione in quanto sarà una delle ultime iniziative di Amuro. La cantante ha infatti fatto sapere ai fan che si ritirerà dal mondo dello spettacolo entro la fine dell'anno. Settembre 2018 segnerà le uscite finali di Amuro come cantante, e la star si è detta entusiasta di lavorare con One Piece ancora una volta prima di andare in pensione.

"Sono davvero onorata di unirmi a un progetto di collaborazione con One Piece per il quale ho fornito canzoni tematiche", ha detto Amuro in una recente dichiarazione. "Sarei felice se l'avventura tra me, che mi tuffo nel mondo di One Piece, e i membri della Ciurma di Cappello di Paglia fosse un progetto pieno di sogni che porti a voi speranza e coraggio."