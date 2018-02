L'anime di ONE PIECE approderà molto presto su Netflix Japan!

Nel corso degli ultimi anni sono emerse sempre più piattaforme di streaming, ma quasi nessuna riesce a competere ormai con un colosso del calibro di, che di recente ha dedicato sempre più spazio alle serie d’animazione giapponese. Pare che persinoapproderà presto sulla piattaforma...

Secondo quanto riportato dal portale d’informazione ComicBook e dallo stesso sito ufficiale nipponico di ONE PIECE, il colosso dello streaming avrebbe acquisito i diritti per includere la serie nel suo già vasto catalogo. Tutti gli episodi dell'anime arriveranno infatti sulla piattaforma in un futuro molto prossimo, ma pare che la notizia riguardi al momento il solo Giappone.



Fortunatamente per i fan internazionali dell’opera, sono molti i siti che trasmettono il simulcast dell’anime, come ad esempio Crunchyroll, VRV e Funimation, che pertanto risultano in pari con la trasmissione nipponica. Il primo, addirittura, permette di seguire la serie senza abbonamento, a patto però che lo spettatore riesca a sopportare i fastidiosi spot pubblicitari.



In Italia l’anime di ONE PIECE è invece trasmesso sulla rete Mediaset Italia 2, che già dal prossimo 7 febbraio e fino al 10 dello stesse mese terrà quattro speciali serate evento interamente dedicate alla serie. Dopo quattro anni, il fandom italiano è finalmente stato accontento e potrà dunque visionare gli episodi conclusivi della saga dell’Isola degli Uomini-Pesce, ma quanto ancora dovrà aspettare per poter ammirare anche le puntate del successivo arco narrativo?

E voi, vorreste che ONE PIECE sbarcasse anche su Netflix italia?