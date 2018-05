L'anime di ONE PIECE avrà una sequenza stile Power Rangers nel prossimo episodio

L'anime di ONE PIECE è nel pieno dell'arco narrativo di Whole Cake Island. Negli ultimi episodi abbiamo conosciuto il travagliato passato di Big Mom e recentemente il focus è tornato al Tea Party, evento che doveva vedere decimata la famiglia Vinsmoke. Invece, sembra che nel prossimo episodio i fratelli di Sanji passeranno al contrattacco.

L'episodio 839 di ONE PIECE, di cui potete trovare un'anteprima in alto alla notizia, vedrà la famiglia di Sanji protagonista di una scena che ricorderà molto da vicino la tipica trasformazione dei Power Rangers.

La famiglia Vinsmoke è una potente stirpe del North Blue (Mare Settentrionale) che possiede tecnologie avanzate ed è a capo di un'enorme forza militare denominata Germa 66. I figli del capofamiglia, Vinsmoke Judge, sono stati modificati geneticamente nel grembo materno e privati di qualsiasi emozione (eccetto Sanji). Nonostante la loro forza artificiale, questi ultimi non sono invincibili, e possono essere feriti.

Per ovviare alla cosa, Judge ha creato delle speciali tute a memoria di forma denominate Raid Suit che, oltre a proteggere i suoi figli (e se stesso), amplificano tutte le prestazioni dei loro utilizzatori. Nel manga abbiamo già potuto vedere come le tute vengono attivate, ma la scena - senza nulla togliere ai disegni - non rendeva in pieno la complessità della trasformazione. Ora, l'anime renderà giustizia all'omaggio che Eiichiro Oda ha voluto fare ai Power Ranger, in un tripudio di colori e pose plastiche.

Ciliegina sulla torta: Naotoshi Shida, storico animatore che ha lavorato a serie come Dragon Ball Z, Death Note, Saint Seiya Omega e naturalmente ONE PIECE, figura nello staff dell'episodio. Sue sono le sequenze animate dello scontro tra Marco e Kizaru o quelle in cui Rufy combatte i tre ammiragli a Marineford. In calce potete trovare un'immagine che ritrae i Vinsmoke indossare le Raid Suit in tutto il loro splendore.