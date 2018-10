L'anime di ONE PIECE ha finalmente svelato il volto di Charlotte Katakuri

Fin dalla sua prima apparizione, Charlotte Katakuri - anche durante i momenti più concitati - non ha mai abbandonato l'enorme sciarpa che gli ricopre la parte inferiore del viso. Le cose, tuttavia, sono cambiate con l'ultimo episodio di ONE PIECE, dove il potente figlio di Big Mom è stato finalmente mostrato a volto (interamente) scoperto.

Proprio così: i fan di ONE PIECE hanno finalmente potuto vedere Katakuri nella sua interezza, scoprendo anche il motivo per cui il Generale dei Dolci non si sia mai separato (nonostante le numerose occasioni) dalla sua sciarpa bianca.

Come potete vedere dall'immagine in calce alla notizia o dal video in apertura, Charlotte Katakuri è stato finalmente mostrato a volto scoperto, e la scena in cui la parte inferiore del viso del figlio di Big Mom viene palesata è a dir poco esilarante.

Katakuri, credendo di aver sconfitto il suo avversario soffocandolo con il mochi, si è concesso del meritato relax in una casa isolata nel Mondo Specchio. Durante la pausa, il Generale dei Dolci ha rivelato la sua sfrenata passione per i dolciumi, passione che ha permesso ai fan di vedere il figlio di Big Mom finalmente nella sua interezza.

In un primo momento, il volto di Katakuri pare piuttosto normale, tranne una cicatrice che va da guancia a guancia e dei canini (sia superiori che inferiori) molto lunghi che spuntano dalla bocca. Tuttavia, le cose cambiano quando il potente avversario di Rufy spalanca le fauci per mangiare i sui adorati dolciumi.

A quanto pare, il Generale dei Dolci ha un apertura mandibolare davvero enorme, peculiarità che gli permette di ingurgitare enormi donuts durante i suoi momenti privati. La scena, nonostante la forte impronta comica, non intacca minimamente il potere intimidatorio di Katakuri, il quale custodisce gelosamente la sua passione.

Rufy è stato veramente sconfitto, o Katakuri ha sbagliato a concedersi questa pausa dolci? Lo scopriremo nel prossimo episodio di ONE PIECE.