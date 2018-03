L'anime di ONE PIECE introduce un altro potente figlio di Big Mom!

Dopo tanti preamboli e qualche filler di troppo, anche l’anime diè finalmente pronto ad alzare il sipario sull’evento più importante di tutta la saga di: il matrimonio di. Le nozze, di conseguenza, stanno per riunire tutti i componenti più influenti della ciurma di

Così come Charlotte Katakuri e Charlotte Daifuku prima di lui, anche Charlotte Oven, Ministro dei Cibi Abbrustoliti di Tottoland, ha finalmente compiuto il suo esordio nella serie televisiva di ONE PIECE, dimostrando al pubblico la sua impressionante forza fisica. Il quarto figlio di Big Mom, nonché fratello minore di Katakuri e Daifuku, ha mangiato il frutto del diavolo Netsu Netsu del tipo Paramisha, il quale permette al suo corpo di raggiungere temperature elevatissime in pochi istanti, una caratteristica che il guerriero sfrutta per rendere incandescenti sia i suoi colpi che gli oggetti toccati.



Esattamente come i fratelli, Oven, nello scorso episodio, si è rifiutato di farsi aprire la porta principale del palazzo di Big Mom, ma al contrario ha utilizzato i propri poteri per aprirsi la strada. Nel suo caso, ha letteralmente attraversato l’immenso portone, che infatti si è sciolto a contatto col suo corpo ardente. Sebbene il guerriero non faccia parte dei tre Generali dei Dolci, la sua forza è sicuramente molto simile a quella dei suddetti, e durante il matrimonio provocherà certamente un putiferio.