L'anime di ONE PIECE ci ha mostrato come Sanji abbia piena fiducia in Rufy

L'anime di ONE PIECE prosegue la sua corsa nell'arco narrativo di Whole Cake Island, e le cose si stanno mettendo male per i nostri Mugiwara. La ciurma di Cappello di Paglia si trova in una situazione davvero difficile, ma Sanji ci ricorda il perché lui e i suoi compagni ripongano piena fiducia nel loro capitano.

Sanji, insieme a Pudding e Chiffon, sta attualmente infornando la nuova torta nuziale che dovrebbe placare l'ira di Big Mom, la quale è andata letteralmente in Berserker da calo di zuccheri dopo la scomparsa del delizioso dessert che doveva essere servito al matrimonio di Sanji e Pudding, quest'ultimo sfumato grazie al complotto ordito da Bege.

Brulee - grazie ai suoi poteri - ha però origliato le loro conversazioni, e ha rivelato a sua madre i piani della ciurma di Cappello di Paglia. La famiglia Charlotte, dunque, sa del piano dei Mugiwara di raggiungere Cacao Island, ma ha la ferma convinzione che Rufy non sarà lì per incontrare i suoi compagni, dato che il capitano della Thousand Sunny sta attualmente affrontando un avversario imbattibile.

Tuttavia, quando Pudding dice a Sanji che Rufy sta sfidando Katakuri, e che non ha idea di come potrà finire lo scontro dato che suo fratello maggiore non ha mai perso un combattimento, Sanji non cede neanche per un attimo alla disperazione. Il cuoco dei Mugiwara afferma immediatamente che Katakuri conoscerà la sconfitta per la prima volta nella sua vita, dimostrando la sua piena fiducia in Rufy.

Sanji e Rufy hanno avuto modo di approfondire ulteriormente il loro rapporto durante questo arco narrativo, e sembra che dopo le varie disavventure di Whole Cake Island, Sanji abbia imparato (o ricordato) che non bisogna mai dubitare della forza del suo capitano.

L'anime di ONE PIECE prosegue la sua corsa ventennale.