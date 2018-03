ONE PIECE: in video la comparsa del nuovo, potente figlio di Big Mom

Non c'è davvero carenza di poteri nel mondo di One Piece . L'non solo può donare speciali abilità ai personaggi, ma quelli che hanno avuto la fortuna di mangiare unsono anche dotati di poteri sovrannaturali. Ora, l'anime ha introdotto un nuovo particolare potere di un Frutto del Diavolo, di cui vi mostriamo il video dell'apparizione.

Come potete vedere in apertura, il Netsu Netsu no Mi offre a colui che se ne ciba poteri sfrenati. Di recente, l'anime di ONE PIECE è andato in onda con il suo ultimo episodio e ha permesso ai fan di incontrare un altro membro importante della famiglia Charlotte. Dopo che Katakuri è stato introdotto alcuni episodi fa, anche Oven si è fatto strada nella serie animata. L'enorme pirata viene visto dirigersi verso il castello di Big Mom prima del matrimonio di Pudding e Sanji, ma non lascia che una piccola cosa come la sicurezza lo rallenti.

Nella clip, i fan possono vedere Oven che si avvicina alla base mentre i suoi piedi vaporizzano l'acqua sul terreno. Mentre sopraggiunge al castello, si sentono le guardie che chiedono l'apertura delle porte, ma Oven dice loro di non preoccuparsi. Il pirata usa semplicemente il suo potere del Frutto del Diavolo per attraversare la porta, che si scioglie intorno a lui. I fan del manga di ONE PIECE non saranno di certo colti alla sprovvista dai poteri di Oven, ma quelli che tengono il passo con l'anime potrebbero avere delle domande. Come molti altri figli di Big Mom, Oven ha il potere di un Frutto del Diavolo dalla sua parte. Il personaggio, come accennato, ha ingerito il Netsu Netsu no Mi -o Frutto Heat-Heat (calore-calore)- che gli ha conferito la capacità di emanare calore dal suo corpo come una fornace, e il calore può essere elevato a livelli molto alti.

In battaglia, i poteri di Oven possono essere usati sia difensivamente che offensivamente. Se il pirata accelera il suo calore corporeo, può tenere gli altri a una certa distanza poiché sarà troppo caldo per essere avvicinato (un po' come il Gigante Colossale ne L'Attacco dei Giganti), e può incanalare il calore del suo corpo per attaccare. Un semplice pugno può lasciare orribili bruciature se il forno umano lo desidera, e può immettere calore alle sue armi per attacchi a medio raggio.