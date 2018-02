L'anime di One Piece ci ha presentato un altro importante membro della famiglia di Big Mom

L'arco narrativo disi sta rapidamente dirigendo verso il culmine nell'anime One Piece , e molti membri della famigliastanno iniziando a palesarsi. Dopo la grande introduzione dila settimana scorsa, anchesi è mostrato impressionante.

Dando un indizio sulla sua potente abilità, Daifuku ha avuto un'epica introduzione nella serie anime di One Piece. Con il matrimonio di Sanji e Pudding e la trama dell'omicidio di Big Mom sempre più vicino, i vari membri della famiglia Charlotte stanno arrivando al castello. Tra questi, Charlotte Daifuku, terzo figlio maschio della famiglia e governatore dell'isola Poripori, nonché Ministro dei Legumi di Totto Land. Come Katakuri, Daifuku viene presentato silenziosamente arrivando al castello di Big Mom. Mentre le sue pedine si offrono di aprire le porte per lui, declina e dice che è in grado di aprirle da solo.

Improvvisamente, un'ombra misteriosa e muscolosa si forma e forza le pesanti porte, aprendole. Daifuku, ridendo, si fa allora strada nel castello. Non solo è una dimostrazione di potenza impressionante, ma allude anche al suo potere del Frutto del Diavolo. Il suo potere proviene da una lampada genio che indossa intorno alla vita che proviene dal potere del Frutto Puff-Puff (o Hoya Hoya no Mi). Gli permette di evocare un potente genio per sconfiggere i suoi nemici, e molto probabilmente sarà rivelato in pieno una volta che il matrimonio sarà iniziato.