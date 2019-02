L'anime di ONE PIECE ci ha recentemente mostrato un altro power-up

L’adattamento animato di ONE PIECE sarà anche prossimo alla conclusone dell’arco narrativo di Whole Cake Island, ma questo non significa la serie non abbia altre sorprese in serbo per i fan di Eiichiro Oda e Monkey D. Luffy.

Terminato il sanguinoso scontro che ha visto Luffy contro Charlotte Katakuri, il ragazzo di gomma si è ritrovato completamente stremato e quindi impossibilitato a lasciare il MirroWorld. Fortunatamente l’amico Pekoms è giunto in suo soccorso, affinché questi potesse raggiungere la Thousand Sunny e mantenere la promessa fatta ai compagni di ciurma.



Dal momento che l’uscita del MirroWorld è stata completamente circondata dai sottoposti di Big Mom, Pekoms ha dovuto elaborare un interessante piano di fuga: fingendo di aver rapito Brulee, il Visone è riuscito a distrarre l’armata dell’imperatrice, permettendo a Sanji di portare via il capitano.

Nel tentativo di rallentare Oven e gli altri nemici, Pekoms, si è visto costretto a ricorrere al terrificante asso nella manica dei Visoni: la trasformazione in Sulong. Similmente a quanto avvenuto a Carrot, il guerriero si è trasformato in una bestia mastodontica: il power-up ha infatti permesso a Pekoms di sopraffare una ventina di pirati, ma sfortunatamente non è bastato a vincere la lotta contro il potente Oven.

E voi, come avete reagito dinanzi alla trasformazione di Pekoms? E soprattutto, vi aspettavate il suo sacrificio?