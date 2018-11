L'anime di ONE PIECE ci ha recentemente mostrato un salvataggio disperato!

Trasmesso la scorsa domenica sul circuito televisivo nipponico, l’episodio 860 di ONE PIECE ha finalmente dedicato molto spazio al più recente alleato dello strampalato Monkey D. Luffy: un personaggio che ha rischiato grosso pur di salvare un componente della propria famiglia!

Come di certo saprete se avete visionato l’episodio precedente di ONE PIECE, Chiffon Charlotte è stata recentemente catturata dal fratello Oven, il quale minacciava di ucciderla per punirla del tradimento del marito Capone “Gang” Bege. Nel tentativo di attirare il pirata in un tranello, Oven ha costretto Bege a raggiungerlo sull’isola dove Pudding, Sanji e Chiffon hanno preparato la torta nuziale sostitutiva. Qualcosa, però, non è andato come pianificato dal terribile pirata...



Di conseguenza, Bege e i suoi uomini hanno fatto rotta verso l’isola concordata con Oven, ma una volta giunti a un passo dalla terra, anziché schiantarsi contro il porto, hanno utilizzato i cingoli dell’imbarcazione per camminare anche sull’isola! Colto di sorpresa, Oven è stato dunque bersagliato dai cannoni di Bege, fornendo a Sanji la perfetta occasione per portare in salvo sia la nave che il carro con la torta nuziale. E sebbene il cuoco dongiovanni abbia giocato un ruolo fondamentale nel salvataggio, questa singolare sequenza rappresenta senza dubbio la più clamorosa azione compiuta da Bege sin dalla sua introduzione.

Il capitano Luffy, che di recente ha compiuto innumerevoli salti da uno specchio all’altro, sembra deciso a migliorarsi sempre di più: è mai possibile che abbia finalmente elaborato una strategia per sconfiggere Katakuri?