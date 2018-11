L'anime di ONE PIECE si appresta a mostrarci un terrificante power-up?

Come ogni domenica, è finalmente disponibile il trailer dell’episodio di ONE PIECE che verrà trasmesso la prossima settimana: un episodio attesissimo, che porterà sui nostri schermi una sconvolgente trasformazione... Scopriamo subito dopo il salto quale personaggio otterrà un nuovo power-up!

Come sapranno i lettori del manga di ONE PIECE, il personaggio che fra sette giorni subirà una trasformazione è proprio la graziosa Carrot. Come tutti gli individui appartenenti alla stirpe dei Visoni (animali con sembianze umanoidi), la combattiva fanciulla dispone infatti di una capacità straordinaria: se esposta alla luna piena, questa può subire una radicale trasformazione in grado di scatenarne il vero potenziale.



Visionabile in chiosa all’articolo, il trailer dell’episodio di ONE PIECE intitolato “Sulong - La grande misteriosa trasformazione di Carrot” ci mostra infatti la fanciulla ergersi da sola davanti all’immensa flotta di Big Mom per poi fissare coi propri occhi la luna piena. Un solo sguardo provoca immediatamente un’agghiacciante metamorfosi!



A giudicare dalla reazione degli amici e dei nemici, il power-up di Carrot potrebbe essere davvero notevole, ma basterà a capovolgere la terrificante situazione in cui si sono cacciati i pirati di Cappello di Paglia? La flotta di Big Mom ha infatti circondato la Thousand Sunny, e la stessa imperatrice continua a seguire l’imbarcazione... Una sola persona, seppur dotata di un potere a dir poco mostruoso, potrà realisticamente fare la differenza?