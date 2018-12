L'anime di ONE PIECE si mostra nelle prime immagini su Wano!

L'anime di ONE PIECE ha quasi portato a compimento la saga di Whole Cake Island, dopo la quale ci saranno il Reverie e l'arco narrativo di Wano Country. In queste ore lo staff della serie ha svelato le prime immagini in anteprima del Paese di Wa in versione animata.

Le immagini sono state diffuse su Twitter e stanno facendo rapidamente il giro della Rete. Potete ammirarle in basso: esse raffigurano il protagonista dell'opera, Monkey D. Luffy, ritratto mentre indossa un tipico kimono da samurai. Possiamo ammirarlo da due prospettive precise: una frontale e l'altra di spalle, mentre si prepara a fronteggiare un esercito nemico.

Entrambi gli screenshot sono in realtà piuttosto sfocati e posizionati dietro la scritta "2019": questo perché l'arco narrativo del Paese di Wa (denominato anche Wano Country) farà il suo ingresso nell'anime di ONE PIECE nel corso del prossimo anno.

Era scontato, in fondo, immaginare che la saga di Wano sarebbe stata trasposta in versione animata, dal momento che la trasmissione della serie TV prosegue senza sosta ormai da più di un decennio. Le immagini in questione rappresentano però un'anteprima esclusiva e ci danno l'opportunità di ammirare l'estetica che l'anime riserverà all'avvincente e suggestivo arco che Eiichiro Oda sta imbastendo nel manga.