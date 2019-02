L'anime di ONE PIECE si prepara a mostrarci il vero potere di alcuni personaggi secondari

Subito dopo la messa in onda dell’episodio 872 di ONE PIECE, è spuntato in rete il trailer della puntata che potremo visionare il 17 febbraio 2019, e che a quanto pare ci mostrerà il vero potenziale di quattro personaggi al centro dell’arco narrativo attualmente in corso.

Visionabile in chiosa all’articolo, il trailer dell’episodio intitolato “Tirare fuori dal baratro - I rinforzi formidabili del Germa!” rivela infatti che i fratelli di Sanji Vinsmoke si preparano a mostrare il loro valore. Mentre il cuoco dei pirati di Cappello di Paglia cercherà di riportare l capitano ferito sulla Thousand Sunny, Reiju e gli altri guerrieri Germa 66 si batteranno contro la lotta di Big Mom, ricorrendo ai loro poteri straordinari e alle tute sviluppata con l’esclusiva tecnologia del loro regno.

Basterà il loro provvidenziale intervento per permettere a Sanji e Luffy di tornare sani e salvi sulla Thousand Sunny? E soprattutto, quando si concluderà secondo voi l’arco narrativo di “Whole Cake Island” di ONE PIECE?

Tratto dall’omonimo manga scritto e disegnato da Eiichiro Oda, l’anime di ONE PIECE festeggerà il proprio ventennale nel mese di novembre 2019, di conseguenza Toei Animation ha già annunciato l’uscita di un nuovo lungometraggio d’animazione. Attesa nelle sale cinematografiche di tutto il Giappone per il mese di agosto 2019, la pellicola è intitolata ONE PIECE: Stampede, ma sfortunatamente non conosciamo ancora alcun dettaglio circa la trama.