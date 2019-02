L'anime di ONE PIECE si prepara a proporci un gigantesco ritorno?

Come ogni domenica, subito dopo la messa in onda dell’episodio 873 di ONE PIECE, Toei Animation ha diffuso il trailer della puntata che potremo visionare il 24 febbraio, e che a giudicare dalle immagini ci proporrà un “colossale” ritorno in scena!

Come saprete se avete visionato l’episodio di ONE PIECE di questa settimana, i fratelli di Sanji hanno coperto la ritirata del cuoco dei pirati di Cappello di Paglia, consentendogli di arrivare in prossimità dell’imbarcazione Thousand Sunny, dove tutti attendono il suo ritorno e quello del capitano Monkey D. Luffy.



Intitolato “L'ultima speranza - Arrivano i Pirati del Sole”, l’episodio di ONE PIECE che verrà trasmesso il 24 febbraio, invece, riporterà sui nostri schermi i cosiddetti Pirati del Sole, ossia la ciurma di Uomini-Pesce alle dirette dipendenze del prode Jinbe. Una scena del trailer visionabile in calce all’articolo, infatti, ci mostra il gigantesco Wadatsumi riemergere dalle profondità degli abissi e seminare il panico tra le navi della flotta di Charlotte Daifuku e Smoothie, ancora alle calcagna della Thousand Sunny.

Altrove, intanto, Capone “Gang” Bege consegnerà finalmente a Big Mom la gigantesca torta nuziale sostitutiva preparata da Sanji, Pudding e Chiffon. Riuscirà il pirata della Peggior Generazione a effettuare la consegna senza rimetterci la pelle?