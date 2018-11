L'anime di ONE PIECE ha svelato il più "affascinante" power-up di sempre!

Come anticipato nei giorni scorsi, l'ultimo episodio di ONE PIECE ci ha mostrato uno degli eventi più entusiasmanti dell’arco narrativo di Whole Cake Island. Nel mezzo della faida tra i pirati di Cappello di Paglia e l’immensa flotta dell’imperatrice Big Mom, un certo personaggio ha scatenato il più affascinante power-up di sempre!

Come i fan sapranno, la nave pirata Thousand Sunny è stata recentemente accerchiata dalle flotte comandante dai giganteschi Charlotte Daifuku e Smoothie, ragion per cui Jinbe, Nami ed il resto dell’equipaggio si sono ritrovati in una situazione a dir poco disperata e senza via di uscita. A risollevare le sorti del conflitto navale ci ha però pensato la piccola Carrot, la quale ha sfruttato la luna piena per attivare la straordinaria trasformazione segreta del proprio popolo.



Forse ne avrete colto qualcuno, ma nel corso di ONE PIECE erano stati disseminati diversi indizi circa questa carta segreta della Tribù dei Visoni: uno spettacolare asso nella manica che questi non hanno potuto usare su Zou, al tempo dell’attacco di Jack. Lo stesso Pedro, se ricordate, si era lamentato dell’impossibilità di vedere la luna a causa delle nuvole che offuscavano il cielo di Whole Cake Island... Qualora vi siate domandati il significato di quelle parola, ora conoscerete finalmente la risposta.



Allegra ed elettrizzata all’idea di potersi rendere utile e di vendicare al tempo stesso la scomparsa dell’eroico spadaccino Pedro, Carrot è salita in cima all’albero maestro della Thousand Sunny e, dopo essersi tolta il cappello, ha fissato la luna per diversi secondi. Questo gesto apparentemente curioso ha innescato una rapida trasformazione che ha infoltito a dismisura non solo la sua coda, ma anche la propria capigliatura. Gli occhi rotondi e marroni della fanciulla sono diventati rossi, e l’espressione dolce e allegra che solitamente caratterizza il suo volto ha lasciato il posto ad uno sguardo capace di impietrire il più temerario dei nemici.



Bellissima e terrificante, Carrot in versione “Sulong” non sembra soltanto una persona completamente diversa, ma è dotata di una forza e di una velocità inaudite. Volteggiando sul mare, la fanciulla si è scagliata da sola contro la mostruosa flotta di Daifuku, seminando paura e distruzione tra i pirati al suo comando. Sfruttando i propri poteri elettrici, la ragazza ha utilizzato calci, morsi e artigliate per mettere fuori combattimento quanti più nemici possibili, ma soprattutto ha privato diverse imbarcazioni dei propri timoni, rendendole quindi ingovernabili.



Quando lo stesso Daifuku, innervosito, ha cercato di fermare Carrot ricorrendo ai suoi poteri del Frutto del Diavolo, la ragazza ha evitato il colpo del Genio all’ultimo secondo, facendo sì che il nemico tranciasse in due ben tre navi della flotta.



Al pari dei Gear Third e Fourth del protagonista Monkey D. Luffy, la trasformazione in Sulong ha tuttavia degli effetti indesiderati. Questo straordinario power-up fa sì che l’utilizzatore perda lentamente il controllo delle proprie azioni, ma soprattutto consuma molto in fretta le energie dell’individuo, debilitandolo. È per questo motivo, infatti, che i Visoni utilizzano la suddetta trasformazione solo in casi di estrema necessità.



A ragion veduta, Carrot potrà aver sbaragliato la flotta di Daifuku, ma cosa succederà quando esaurirà le forze? E soprattutto, riusciranno i Pirati di Cappello di Paglia a liberarsi dalla tremenda situazione in cui si sono cacciati? A giudicare dal trailer del prossimo episodio di ONE PIECE, un pericolo ancora più grande sta per metter piede sulla Thousand Sunny... Il capitano Luffy, nel frattempo, continua la sua lotta solitaria contro il potente Charlotte Katakuri: chi dei due uscirà vincitore da MirroWorld?