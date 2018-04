L'anime di Piano Forest arriverà su Netflix entro la fine del 2018

La serie animata di Piano Forest, tratta dal seinen manga di Makoto Isshiki, sbarcherà sulla piattaforma streaming europea e nord americana nel corso del 2018, precisamente entro la fine dell'anno. Lo ha confermato il sito web ufficiale della produzione, svelandone anche il

In realtà, la trasmissione di Piano Forest è già cominciata sulla piattaforma streaming Netflix, ma esclusivamente per il mercato giapponese e in simulcast con un episodio alla settimana. Il sito web ufficiale dell'anime ha annunciato che, al termine della serializzazione nipponica, la serie verrà diffusa il 190 Paesi in tutto il mondo. Dal momento che Piano Forest si comporrà di 12 episodi in totale, l'anime dovrebbe giungere su Netflix Italia entro la fine del 2018.

Il manga di Piano Forest iniziò la pubblicazione nel 1998 e proseguì fino al 2004 sulla rivista Young Magazine Uppers edita da Kodansha, salvo poi interrompersi e ripartire nel 2006, per poi terminare nel 2015 per un totale di 26 tankobon e 6 milioni di copie stampate.

Nel 2007, a cura dello studio di MADHOUSE, fu realizzato un film di animazione intitolato The Piano Forest, che venne distribuito in Italia in formato DVD e Blu-Ray. La serie di animazione televisiva, che ha debuttato in Giappone il 9 aprile 2018, è prodotta invece da Fukushima Gainax. Di seguito la sinossi:

“All’inizio della stagione estiva Amamiya Shuhei, un ragazzo di quinta, si trasferisce in una cittadina rurale dove si trova la scuola elementare Moriwaki. Shu è pieno di speranza e di ambizioni ma non passa molto tempo prima che venga preso di mira dal bullo della sua classe, Kimpira, e viene quindi coinvolto in una sfida: suonare un pianoforte che si trova nel profondo di una misteriosa foresta accanto alla scuola. Questo lo farà incontrare con un altro bambino enigmatico di nome Ichinose Kai che sembra l’unico in grado di far uscire un suono da quel pianoforte misterioso.”

Siete ansiosi per l'arrivo di Piano Forest su Netflix?