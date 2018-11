L'anime Souten No Ken Regenesis è una delle novità disponibili su Man-ga!

L'anime Souten No Ken Regenesis, ispirata a Ken il Guerriero - Le Origini del Mito (in lingua originale Souten No Ken, ha fatto il suo ritorno ad ottobre di quest'anno con la seconda parte della serie televisiva.

A quanto sembra l'emittente televisiva italiana Man-ga (canale 133 su Sky) ha deciso di proporre in prima visione la nuova serie animata de Souten No Ken Regenesis. I 12 episodi andranno in onda a partire dal 10 dicembre prossimo, ogni lunedì alle ore 22:45. Inoltre ogni puntata verrà replicata ogni martedì rispettivamente alle ore 12:00 e alle 15:20 e ogni sabato alle ore 10:40 e alle 03:25. L'anime sarà visionabile in lingua originale con i sottotitoli in lingua italiana.

Il sito ufficiale di Man-ga ci propone la seguente sinossi:

"Shanghai, anni ’30: Kasumi Kenshiro, noto anche come (Yan Wang, il re dell’Inferno), 62mo successore dell’arte marziale assassina del divino pugno di Hokuto, è di nuovo protagonista di lotte tra bande rivali nella città cinese nota in quegli anni come la città dei demoni. Ancora legato alla Banda Verde, per il legame con l'amico Pan Guang-Lin e sua sorella Pan Yu-Ling a capo del clan, dopo aver contribuito alla sconfitta del rivale Cartello del Fiore Rosso, Kenshiro viene coinvolto suo malgrado da Charles de Guise in una vicenda più complessa, che vede schierati su fronti opposti eserciti e maestri di arti marziali, mossi dall’interesse per un misterioso catalogo della speranza."

Ricordiamo che in questo sequel ritroveremo il noto guerriero Kasumi Kenshiro (interpretato da Kouichi Yamadera) già incontrato nella serie precedente.