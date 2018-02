L'anime di Sword Art Online: Alicization coprirà l'intero arco narrativo omonimo!

Secondo quanto riportato dal portale d’informazione francese, l’anime diprodotto dallo nipponico studiodovrebbe coprire l’omonimo arco narrativo nella sua totalità, e non una piccola porzione di trama, come invece temevano i fan.

Scritta dal sempre ispirato Reki Kawahara e pubblicato da Abec, quella di Sword Art Online è una serie di romanzi che ha venduto oltre 20 milioni di copie, e che oggi si compone di 20 volumi (molti disponibili anche nel nostro paese, grazie all’editore italiano J-POP).

Come i fan più informati già sapranno, l’arco narrativo intitolato appunto “Alicization” è in assoluto il più longevo dell’intera opera, in quanto, da solo, copre i volumi 9/18. Dal momento che i primi otto volumi di SAO hanno ispirato due diverse serie d’animazione, fornendo allo studio A-1 abbastanza materiali per produrre 50 episodi in tutto, l’Alicization Arc potrebbe invero comporsi di 50 episodi almeno.



È stato annunciato che Yoshitsugu Matsuoka e Harsuka Tomatsu torneranno rispettivamente nei ruoli di Kirito e Asuna, mentre Ai Kayano e Nobunaga Shimazaki presteranno le loro voci alle new-entry Alice ed Eugeo (due personaggi già noti a chiunque abbia giocato i DLC di Sword Art Online: Hollow Realization e Accel World VS Sword Art Online). Sfortunatamente non sono stati rivelati il team impegnato sul progetto o la sua ipotetica finestra di esordio sul circuito televisivo nipponico, ma la terza stagione di SAO dovrebbe comunque approdare sui nostri schermi nel corso dell’anno corrente.

Vi riterreste soddisfatti qualora la terza stagione di SAO si rivelasse invero più lunga delle precedenti due?