Sword Art Online Alicization: presentate nuove visual art e character design per l'anime

È nel Dengeki Bunko Magazine che scopriamo il design character dei personaggi (versione giovane) e le visual art dell'anime di Sword Art Online: Alicization! Ricordiamo che la serie è del tutto inedita e tratterà sempre di Kirito che, per puro caso, si risveglierà nell'Underworld.

La serie animata è prevista per ottobre 2018 in Giappone e Francia (wakanim.tv).

Questo è l'adattamento completo dell'arco di Alicizzazione del romanzo (Tomo 9 ~ 18).

Genere: Shonen, Azione / Avventura, Fantasia

sinossi:

Vittima di un assalto da parte di un ex membro di Laughing Coffins, Kirito si sveglia nell'Underworld, una realtà virtuale di cui era un tester. Ignaro di come è arrivato e incapace di entrare in contatto con il mondo reale, cercherà una via d'uscita per cercare Underworld. Trova Eugeo, un giovane cacciatore che conosceva all'epoca, che sta ancora cercando Alice, la sua amica d'infanzia, rapita alcuni anni prima davanti ai loro occhi da una delle più alte autorità del mondo: Knight Intgre. Determinati a chiarire tutti questi misteri, i due ragazzi non esitano a unire le forze. Quindi inizia una lunga e pericolosa avventura nella Capitale.

In calce all'articolo potete trovare le immagini rilasciate dalla rivista. In essa sono ritratte Kirito e Alice da adolescenti. Cosa ne pensate? Vi garbano le versioni giovanili del nostro eroe e degli altri personaggi?