L'anime di Sword Art Online: Alicization si prepara a proporci uno sconvolgente incontro

Dopo aver intrattenuto i propri fan con un episodio riassuntivo, l’anime di Sword Art Online: Alicization si avvia verso la fine del corrente arco narrativo. La puntata che verrà trasmessa sabato 23 febbraio, infatti, ci mostrerà finalmente il principale antagonista della saga in corso!

In più recenti screenshot inediti - e consultabili in calce all’articolo - ci mostrano innanzitutto una Alice Synthesis Thirty ancora in lacrime: pronunciando il nome di Selka, lo spadaccino Kirito ha infatti scatenato una reazione del tutto imprevedibile, alterando completamente il comportamento dell’altrimenti composta e feroce fanciulla. Anche dopo aver udito il lungo racconto del giovane nemico, Alice faticherà a credergli o finalmente deporrà l'ascia di guerra?



Gli spoiler rivelano inoltre che l'amico Eugeo, che si è battuto coraggiosamente contro il leggendario cavaliere Bercoulli, verrà condotto dal giullare Chudelkin al piano più alto della Central Cathedral, dove appunto incontrerà la tremenda Administrator che ha privato Alice dei propri ricordi: Quinella.

Vi ricordiamo che l’anime di Sword Art Online: Alicization è trasmesso in Italia sulla piattaforma di streaming gratuito e legale VVVVID.it, che ogni sabato ce ne propone una nuova puntata con doppiaggio in lingua originale e sottotitoli in italiano. E voi, state seguendo questa terza stagione dell'adattamento animato di Sword Art Online?