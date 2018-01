L'anime di The Children of the Whales uscirà su Netflix in primavera!

è un acclamato manga scritto e disegnato da Abi Umeda: la traposizione anime ha già debuttato in Giappone lo scorso inverno, ma la prossima primavera si prepara a sbarcare anche nel resto del mondo su Netflix!

La notizia è arrivata direttamente dal sito ufficiale di The Children of the Whales: dopo la messa in onda nipponica, durata 12 episodi dal 7 ottobre al 24 dicembre 2017, su Netflix Japan e sulle emittenti TV del Sol Levante, l'anime ispirato all'acclamato manga di Abi Umeda arriva in tutto il mondo su Netflix a partire dal 13 marzo 2018.

La serie è diretta da Kyohei Ishiguro (Bugie d’Aprile, Occultic;Nine) e prodotta da J.C. Staff (i realizzatori dell'anime di Toradora!), mentre la sceneggiatura dell'anime è firmata da Michiko Yokote(Shirobako, ReLIFE); il chracter design è affidato ad Haruko Iizuka(Umi Monogatari, Little Busters!, School-Live!), mentre la colonna sonora è di Hiroaki Tsutsumi (Kuromukuro, Orange, Ao Haru Ride).

Conosciuto in terra nipponica con il titolo originale di Kujira no Kora wa Sajo ni Utau, The Children of the Whales conta al momento la pubblicazione di 11 volumi in Giappone, in Italia invece Star Comics ha serializzato finora i primi tre numeri.

Di seguito la sinossi della promettente opera:

La storia è ambientata in un mondo ricoperto da sterminati deserti sabbiosi. Chakuro è un archivista 14enne che vive a bordo di un immensa isola fluttuante, la Mud Whale, che solca il “mare” di dune. Nove abitanti su dieci dell’isola fluttuante sono dotati dell’abilità di utilizzare il saimia, ciò rappresenta allo stesso tempo una benedizione ed una maledizione, poiché seppur vero che il potere è utile, è anche vero chi ne è portatore è destinato a morte precoce. Chakuro ed i suoi giovani amici non hanno mai avuto alcun contatto con persone estranee alla Mud Whale e passano il tempo a fantasticare sugli estranei, smaniosi di incontrarli; poiché durante la navigazione hanno incrociato varie isole, ma si sono rivelate tutte disabitate o abbandonate. Un giorno la loro isola ne incrocia una altrettanto grande, in questa occasione Chakuro incontra una nuova ragazza, che cambierà il suo destino.