L'anime di The Promised Neverland ha anche una finestra di lancio!

The Promised Neverland di Kaiu Shirai e Posuka Demizu ha conquistato milioni di fan e sembra che la popolarità del manga sia cresciuta a tal punto che alcuni lettori di Weekly Shonen Jump considerano il manga come uno dei nuovi pilatri della rivista. Dato l'ottimo riscontro di critica e pubblico, un adattamento anime non ha tardato ad arrivare.

È notizia di pochi giorni fa che The Promised Neverland avrebbe ricevuto ufficialmente un adattamento animato a opera dello studio CloverWorks. Oltre allo studio di lavorazione, è stata postata online anche una lista di papabili nomi per lo staff tecnico della nuova serie anime, nomi ancora non ufficializzati. Tuttavia, un dato fondamentale non era ancora stato rivelato, e cioè la data di messa in onda dello show.

Oggi, arriva la conferma che l'adattamento animato di The Pomised Neverland è in programma per Gennaio 2019 e che verrà trasmesso su Noitamina Block della Fuji TV. L'opera originale vede tre orfani di nome Emma, Norman e Ray, scoprire la verità dietro l'orfanotrofio dove da sempre vivono felici insieme a molti altri bambini. La struttura è gestita da un amorevole figura che si fa chiamare Mamma, ma i suoi gesti altruistici e pieni d'affetto nascondo un terribile segreto che sconvolgerà la pacifica vita del Grace Field House.

Tempo fa, l'editor di The Promised Neverland ha affermato che il manga è attualmente a metà della sua corsa, ciò vuol dire che la serie anime non dovrebbe risentire di grosse interruzioni durante la programmazione.