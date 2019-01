L'anime di The Quintessential Quintuplets esordirà questa notte su Crunchyroll

Dopo aver annunciato la recente acquisizione di Magical Girl Spec-Ops Asuka e delle altre serie d’animazione previste dal proprio palinsesto invernale, la nota piattaforma di streaming Crunchyroll ha anticipato a sorpresa l’arrivo di un altro nuovo anime: The Quintessential Quintuplets.

Tratto dall’omonimo manga di Negi Haruba, il primo episodio The Quintessential Quintuplets (anche noto in lingua originale come “Gotōbun no Hanayome”) verrà trasmesso il 10 gennaio 2019, alle ore 23:00 circa. L’appuntamento con la serie televisiva verrà rinnovato anche nelle settimane successive.

"Uesugi Fuutarou, un liceale del secondo anno di un'umile famiglia, riceve una allettante offerta di lavoro part-time come tutore... ma le sue studentesse diventano le ragazze della sua classe! C'è di più, sono cinque gemelle e sono tutte bellissime, ma il problema è che sono tutte studentesse problematiche con voti bassi e che odiano studiare! Il suo primo compito sarà ottenere la fiducia delle sorelle?!"

Satoshi Kuwabara (Dagashi Kashi 2, Yu-Gi-Oh! Zexal) dirige The Quintessential Quintuplets presso il rinomato studio d’animazione Tezuka Productions (Dagashi Kashi 2, Black Jack, Dororo), mentre Keiichirō Ōchi (Yo-Kai Watch) ne cura la sceneggiatura. Il character design è stato invece affidato a Michinosuke Nakamura (Hajime no Ippo Rising, Kids on the Slope) e Miyabi Uta, mentre Natsumi Tabuchi (Castle Town Dandelion, Clockwork Planet), Hanae Nakamura (Clockwork Planet, Convenience Store Boy Friends) e Miki Sakurai ne hanno composto la colonna sonora.

Infine, stando al palinsesto invernale consultabile sul sito ufficiale di Crunchyroll, si direbbe che la nota piattaforma di streaming abbia ancora quattro serie TV da annunciare per la stagione corrente. Quali saranno, secondo voi?