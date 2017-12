L'anime di Tokyo Ghoul:re ha una data d'uscita! Lo rivela il primo video promozionale

L'attesa serie sequel dell'amato e acclamato Tokyo Ghoul, Tokyo Ghoul:re , ha ufficialmente una data d'uscita. Il mese in cui andrà in onda sulle tv nipponiche è stato svelato grazie al primo video promozionale della serie.

L'attesa è quasi finita. Tokyo Ghoul:re, sequel dell'amatissimo Tokyo Ghoul creato da Sui Ishida, uscirà il prossimo Aprile 2018 in territorio nipponico. La data, come accennato in apertura, è stata svelata dal primo video promozionale dell'anime pubblicato da Marvelous Inc., che potete trovare in calce alla news.

Tokyo Ghoul è un manga creato da Ishida nel 2014 e parla di esseri chiamati Ghoul che hanno sostituito la razza umana in cima alla catena alimentare. Difatti, l'unico nutrimento che attenua la fame di questi esseri è la carne umana.

La storia ruota attorno al giovane Ken Kaneki, timido studente universitario e amante della letteratura divenuto un ghoul dopo una trasfusione con il sangue di uno di questi esseri. La sua natura a metà tra umano e ghoul lo spingerà a rifiutare la carne umana come unico nutrimento, almeno fino alla fine della prima stagione.

In Tokyo Ghoul:re, Kaneki assumerà l'identità dell'investigatore di ghoul di prima classe Haise Sasaki, operando da una parte come mentore della Quinx Squad e dall'altra come membro del team Mado.

Tokyo Ghoul:re uscirà il prossimo Aprile 2018.