L'anime di Vita da Slime si mostra in un trailer, rilasciata la prima key visual

Tensei shitara Slime Datta Ken ("La storia di quando mi sono reincarnato in uno slime"), serie meglio conosciuta in Italia con il titolo di Vita da Slime, riceverà un adattamento anime: la serie si è recentemente mostrata in un primo trailer e in una key visual, che ci mostrano le scene clou e i personaggi principali.

L'anime di Vita da Slime verrà realizzato dallo studio di 8-bit e sarà diretto da Yasuhito Kikuchi (Infinite Stratos, Macross Frontier, Busou Shinki), con Atsushi Nakayama (Absolute Duo) a fare da aiuto regista. La sceneggiatura sarà curata da Kazuyuki Fudeyasu (Tantei Opera Milky Holmes, Girls’ Last Tour, Recovery of an MMO Junkie), mentre il character designer sarà Ryouma Ebata (Busou Shinki, Magical Warfare). Infine, Takahiro Kishida (Spring and Chaos, Serial Experiments Lain, Knight’s & Magic) si occuperà del monster design.

Tensei shitara Slime Datta Ken è una serie di light novel scritte da Fuse e illustrate da Mitz Vah, in corso di pubblicazione dal 2013: dai romanzi è stato creato anche un adattamento manga, curato da Taiki Kawakami su supervisione dei due autori originali. L'opera, portata in Italia da Edizioni Star Comics, è giunta al momento al secondo volume rilasciato sui nostri scaffali.

Di seguito la sinossi della serie:

“Perdere la vita in seguito a un’aggressione non è certo una bella esperienza… Figuriamoci se poi ci si reincarna in un essere gelatinoso, per di più cieco e sordo, e si viene catapultati in un mondo completamente diverso da quello che si è lasciato! È ciò che accade a Satoru, che intraprende un’assurda avventura nei panni di uno slime! Armato delle due abilità uniche 'predatore', che gli consente di sottrarre i poteri agli avversari, e 'grande saggio', che gli permette di conoscere ogni cosa che lo circonda, Satoru dovrà farsi strada in un universo abitato da draghi, goblin, bestie varie e tizi di mezz’età…!”

Al momento non conosciamo ancora la data di debutto dell'anime di Vita da Slime, ma non mancheremo di riportarvela non appena sarà resa nota.