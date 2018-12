L'anime di Vita da Slime si prepara ad accogliere ben nove personaggi nuovi

Poiché il 14° episodio di Vita da Slime segnerà l’inizio ufficiale della seconda parte dell’anime, lo staff ha pubblicato in rete una nuova key visual che ritrae tutti i personaggi principali dell’opera. Attesa il prossimo 7 gennaio sul circuito televisivo nipponico, la puntata introdurrà una serie di nuovi personaggi...

Nelle ultime ore è stato infatti rivelato che Yutaka Aoyama (Gael Chan in Mobile Suit Gundam UC) si unirà al cast nei panni di Myorumile, mentre Anzu Haruno (Koyuzu Shigaraki in Ghost Inn - La locanda di Yuna) sarà la fatina Ramiris, Yasuaki Takumi (Max in Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online) sarà Karion, Natsuki Hanae (Taichi Yagami in Digimon Adventure tri.) sarà Yūki, Ayaka Asai (Mil in Monster Hunter Stories RIDE ON) sarà Kenya, Shizuka Ishigami (Ikumi Mito in Food Wars! Shokugeki no Soma) sarà Ryōta, Gen Sato sarà Gale, Haruka Shiraishi (Asirpa in Golden Kamuy) sarà Alice, Azusa Tadokoro sarà Chloe.



La seconda parte di Vita da Slime comincerà quando Gelmud deciderà finalmente di mostrarsi. Il suo obiettivo sarà quello di far evolvere il Signore degli Orchi, affinché possa prendere il controllo della Foresta di Jura. Il Signore degli Orchi, tuttavia, capirà le vere intenzioni di Gelmud e comincerà ad agire in un certo modo...



Ricordandovi che l’anime di Vita da Slime è disponibile sulla piattaforma di streaming Crunchyroll, che ogni lunedì ne trasmette una nuova puntata con sottotitoli in lingua italiana, di seguito vi proponiamo alcuni screenshot tratti dall’episodio intitolato “Colui che divora ogni cosa”, che andrà appunto in onda il 7 gennaio 2019.