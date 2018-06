L'annuario di Marvel 2-In-One ha svelato un segreto sul Dottor Destino e Secret Wars!!

Approdato questa settimana nelle fumetterie statunitensi, il primo annual della serie Marvel 2-In-One, scritto da Chip Zdarsky e disegnato dagli artisti Declan Shalvey e Jordie Bellaire, ha ristabilito un recente elemento della tradizione dei Fantastici Quattro, preparando il terreno per il loro imminente ritorno.

Dopo essersi separati da Johnny e Rachna, il Dottor Destino e Ben Grimm si sono avventurati in un altro mondo del Multiverso per rintracciare la firma energetica della famiglia Richards. Durante il viaggio, i due hanno scoperto un’altra incarnazione - incredibilmente potente - del Dottor Destino, che nel proprio mondo è addirittura riuscito a uccidere i Fantastici Quattro.

Le due versioni di Destino sono venute rapidamente alle mani, finché il Destino principale ha convinto il proprio doppelganger a rimuovere l’armatura per continuare il combattimento. Il Dottor Destino dell’universo principale ha comunque continuato ad essere in svantaggio, finché non ha trovato un piccolo gadget sul corpo di Reed Richards che si estende per tutto il castello del Destino alternativo. Dopo l’attivazione del suddetto, Destino è stato teletrasportato in uno spazio extra-dimensionale, dove ha incontrato una nuova incarnazione del Consiglio dei Reed Richards.



Accusando il proprio arcinemico di aver alterato la sua mente in seguito agli eventi di Secret Wars, Destino ha poi utilizzato uno strumento in grado di restituirgli i ricordi… È in quel preciso istante che Destino ha scoperto quanto fatto da Reed dopo i fatti di Secret Wars: non solo Mr. Fantastic ha guarito il suo volto, ma gli ha addirittura lasciato credere fi essere morto, così da rimuovere il suo odio e permettendogli di diventare un vero eroe.



Realizzando che il vero Reed sia ancora in vita, Destino ha ammonito il Consiglio ed è tornato nel proprio corpo per sconfiggere il doppelganger. Non solo Destino non ha rivelato a Ben la verità su Reed, ma l’ha avvertito sul conto di Rachna, che sta certamente tramando qualcosa.



Nello spazio extra-dimensionale del Consiglio, intanto, i vari Reed sospettano che Destino potrebbe tornare ad essere malvagio e promettono di raddoppiare i loro sforzi per creare un Multiverso che non consenta alla gente di subire le stesse cose che hanno condotto Victor Von Doom verso la malvagità.