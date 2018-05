L'annunciata trilogia di film Psyco-Pass: Sinners of the System ha una finestra di lancio

Psycho-Pass è una delle serie anime di fantascienza più popolari degli ultimi anni ma sembra sia stata relegata in un angolo da quando si è conclusa nel 2013. C'è stato un tentativo di riportare in auge il titolo nel 2015, ma la serie è rimasta inattiva fino a poco tempo, quando è stato annunciato Psycho-Pass: Sisnners of the System.

Psycho-Pass: Sinners of the System sarà un trittico di film cinematografici, ma sfortunatamente, i fan non avevano idea di quando il primo lungometraggio di questa nuova trilogia sarebbe arrivato sugli schermi giapponesi, almeno fino a oggi.

Fortunatamente, la produzione della serie ha rivelato che sta pianificando l'uscita della trilogia cinematografica a partire da Gennaio 2019. Il nuovo trittico di film su Psycho-Pass è stato annunciato all'inizio di quest'anno e sottotitolato come Sinners of the System e presenterà cinque personaggi in tutto. Il primo film è Case 1: Crime and Punishment, e vedrà protagonisti Mika Shimotsuki e Nobuchika Ginoza. Il secondo film, Case 2: First Guardian, vedrà protagonisti Teppei Sugo e Tomonori Masaoka, e il terzo film, Case 3: Beyond the Vengeance, si concentrerà su Shinya Kogami.

Non si sa molto della trilogia cinematografica oltre la finestra di rilascio del primo film, ma la maggior parte dei si aspetta che il trittico venga completato entro il 2020. I fan dovrebbero inoltre essere sollevati nel sentire che il regista della serie originale Naoyoshi Shiotani tornerà a dirigere la nuova trilogia cinematografica, anche se non ci sono ancora conferme sul resto dello staff o del cast vocale.

Psycho-Pass: Sinners of the System arriverà quindi a Gennaio 2019 con il primo film.