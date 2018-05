L'annuncio importante di Devilman Crybaby riguarda un'automobile davvero 'diabolica'!

Durante lo scorso mese, se ricordate, lo staff dell'anime Devilman Crybaby rivelò che, in occasione della diretta organizzata per festeggiare l'uscita del cofanetto Blu-ray Disc dello show, avrebbe effettuato un importante annuncio. Finalmente è giunto il momento di scoprire cosa bolle in pentola!

Con sommo dispiace dei fan più affezionati e di tutti coloro che avrebbero voluto una nuova serie televisiva, lo staff non ha annunciato alcun progetto d’animazione, né ha mostrato del merchandise a tema. Al contrario, durante la diretta è stata invece rivelata un’automobile a tema Devilman Crybaby.



Per il momento la produzione non ha ancora fornito molti dettagli sul mezzo, ma sappiamo che l’auto ufficiale di Devilman Crybaby è attualmente in fase di costruzione presso la scuderia Mitsuoka Motors, un produttore di auto noto per i suoi stili non convenzionali. Una delle auto più sorprendenti del produttore, la Mitsuoka Orochi del 2006, è invero apparsa anche nell’anime ed è stata utilizzata da Ryo.

Prodotto in edizione limitata e rilasciato oltre dieci anni fa, il mezzo - visionabile in calce all’articolo - è stato venduto a 10.500.000 yen (circa 80.000€), di conseguenza è altamente probabile che la nuova automobile a tema Devilman Crybaby giunga sul mercato nipponico con un prezzo addirittura più alto!

E voi, acquistereste mai un automobile a tema Devilman Crybaby?