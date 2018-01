L'anteprima del nuovo episodio di One Piece mostra Rufy sul piede di guerra!

In questo momento,non è certamente una persona con cui scherzare. Il pirata è infatti "in missione", e abbatterà chiunque tenti di mettersi sulla sua strada. L'ultima anteprima di One Piece mostra quanto il comandante sia concentrato sul salvataggio, e di certo non lo si può biasimare...

Come potete vedere nel video qui sopra, l'anteprima dell'episodio 821 di One Piece si concentra per lo più su Rufy mentre attraversa la tana di Big Mom. Dopo essere fuggito dalla prigione con Nami, Rufy è sul piede di guerra per salvare Sanji prima che il suo matrimonio d'interesse -rivelatosi una trappola per uccidere la famiglia Vinsmoke- abbia inizio. Ma il capitano dei Mugiwhara dovrà combattere alcuni altri ufficiali prima che ciò possa accadere.

"Recuperare Sanji è a portata di mano! Jinbe e Nami corrono all'interno del castello! E, ansioso di condividere il segreto dietro il matrimonio, Rufy si precipita a trovare Sanji", anticipa il preview. "Rufy combatte durissime battaglie contro gli ufficiali nemici che si mettono sulla sua strada uno dopo l'altro, poi Reiju, che gli ha salvato la vita in precedenza, si palesa!"

I lettori di One Piece sanno già dove si dirigerà la fase successiva della saga. L'imminente episodio sarà caratterizzato da molte battaglie filler per Rufy, ma l'anime tornerà in pista quando il pirata si imbatterà in Reiju. O, piuttosto, quando la sorella di Sanji lo allontanerà dal suo intento. Nel manga, Reiju dice a Rufy che suo fratello è già a conoscenza del piano di Big Mom. Sanji ha sentito per caso Pudding parlare del tradimento non molto tempo fa, ma il cuoco non vuole fare storie ora: è preoccupato per le sorti degli ostaggi del Baratie e dell'equipaggio di Cappello di Paglia nel caso tenti di svignarsela da Whole Cake Island. Quindi Rufy decide che attenderà che Sanji lo contatti per primo.

One Piece 821 andrà in onda il prossimo 14 Gennaio su Fuji TV.