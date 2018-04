L'anteprima del prossimo episodio di Boruto ci mostra due attesi ritorni

C'è voluto del tempo, ma Boruto è finalmente entrato nell'arco narrativo "Chunin Exams". La tanto attesa storia promette di attraversare un discreto numero di episodi dell'anime, e sembra che lo show si espanderà ancora di più la prossima settimana. Dopo tutto, l'anteprima della prossima puntata conferma il ritorno di alcuni personaggi.

Oh, e anche di alcuni Bijuu. Ieri, l'anime di Boruto ha rilasciato il suo episodio più recente, e la nuova puntata ha seguito il suo eroe sfidare Sasuke Uchiha. In un impeto di rabbia, Boruto ha chiesto a Sasuke di divenire suo maestro, così da poter superare Naruto. L'allenamento tra i due è continuato e il nuovo episodio si è concluso con Sasuke che ha accettato Boruto come suo allievo.

Tuttavia, è stato quello che è venuto dopo che ha elettrizzato tutti. Come potete vedere in apertura della news, l'anteprima di Boruto per l'episodio della prossima settimana ci ha mostrato due attesi ritorni, quello di Gaara e di Killer B. I due personaggi dovrebbero essere familiari alla maggior parte dei fan di Naruto, e non sono stati mostrati da soli: anche i loro Bijuu faranno ritorno nella serie. Gaara, nonostante sia una ex forza portante, sembra essere impegnato in una conversazione con il suo ex Bijuu, Shukaku (che sembra essere rimasto con il Kazekage dopo la fine della Quarta Grande Guerra Ninja).

Per quanto riguarda Killer B, il ninja amante del rap appare leggermente invecchiato, ma sempre carismatico e pronto a farsi serio in caso di necessità. Sembra che i cattivi del Clan Otsutsuki vadano a caccia delle Forze Portanti proprio come fece Kaguya, e il ritorno dei due noti personaggi in Boruto fa ben sperare i fan sul futuro della serie anime.