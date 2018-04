L'anteprima del prossimo episodio di ONE PIECE mostra l'inizio del Tea Party

L'anime di ONE PIECE sta per mettere in scena il Tea Party di Big Mom. Durante l'evento si svolgerà il matrimonio tra Sanji e Pudding, culmine dell'arco narrativo di Whole Cake Island, e quando la cerimonia inizierà, tutti i nodi arriveranno al pettine.

L'anteprima dell'episodio 832 della serie animata, che potete trovare in apertura della news, anticipa l'inizio di un enorme confronto tra la ciurma di Cappello di Paglia e Big Mom, e mostra Rufy dirigersi verso il party per rovinarlo, così da mettere in moto gli eventi. Come stabilito dagli episodi precedenti, Big Mom e Pudding prevedono di utilizzare il matrimonio per assassinare tutta la famiglia Vinsmoke e prendere possesso del Germa 66. Il bacio tra Pudding e Sanji sarà il grilletto che innescherà l'infame piano, visto che la Pudding ha pianificato di sparare a Sanji e usare la confusione per cogliere di sorpresa il resto della famiglia Vinsmoke.

Ora, nella nuova anteprima, il piano entra in azione, e Sanji osserva il terzo occhio di Pudding mentre viene colpito a tradimento. Questo breve momento darà il via a un susseguirsi di eventi che sconvolgeranno l'arcipelago sotto il dominio dell'Imperatrice Big Mom, eventi che i fan di ONE PIECE non vorranno perdere per nulla al mondo.