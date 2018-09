L'anteprima dell'episodio 73 di Boruto riporta in scena una vecchia conoscenza dei fan

Il nuovo arco narrativo filler di Boruto: Naruto Next Generations ha scombinato le carte in tavola della serie animata. Gli ultimi episodi andati in onda, infatti, non solo hanno sconvolto la neo ritrovata pace del Villaggio della Foglia e danneggiato il Team 7 di Boruto, ma hanno riportato alla luce oscure ombre del passato.

L'attacco avvenuto a Konoha per mano di Mitsuki ha portato una ventata di caos nella Foglia, sconvolgendo in primis il Team 7 di Boruto. Il figlio del 7° Hokage e Sarada, contravvenendo agli ordini dati, hanno deciso di partire all'inseguimento di Mitsuki per riportarlo al villaggio, situazione analoga a quella di Sasuke ai tempi di Naruto.

Ora, l'anteprima dell'episodio 73 della serie, intitolato "L'altro lato della luna", anticipa uno scontro con una vecchia conoscenza dei fan. In apertura della news è possibile visualizzare il trailer preview, mentre di seguito potete trovare la sinossi della puntata:

"Boruto si infiltra nel laboratorio di ricerca di Orochimaru! Con l'aiuto di Sarada, Boruto riesce a intrufolarsi nel laboratorio di ricerca di Orochimaru! Lì, trova Orochimaru, e Boruto assiste a qualcosa di scioccante ...!? Konohamaru è risentito con Orochimaru, nemico di suo nonno! Mitsuki è il figlio del suo nemico, ma è anche il suo fidato subordinato: quando cerca di andare alla ricerca di Mitsuki, Konohamaru viene rimosso dalla missione!"

Boruto riuscirà a scoprire cosa si cela dietro il comportamento di Mitsuki?