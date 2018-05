L'anteprima dell'episodio 836 di ONE PIECE ci mostra il passato di Big Mom

Big Mom è tra i più forti avversari che Rufy e compagni abbiano mai dovuto fronteggiare. I fan della serie animata sanno che l'Imperatrice ama la sua famiglia e i dolci alla follia, ma oltre a ciò il suo passato è avvolto nel mistero. Ora, il prossimo episodio di ONE PIECE svelerà le oscure origini della Yonkou, già note ai lettori del manga.

L'episodio 836 della serie animata di ONE PIECE esplorerà l'infanzia di Big Mom e rivelerà perché la fotografia andata in pezzi di Madre Carmel abbia mandato in crisi l'Imperatrice, rendendola momentaneamente vulnerabile. L'anteprima, che potete trovare in apertura della news, mostra una giovane Charlotte Linlin, già molto più grande rispetto agli altri bambini, giocare ridere.

Madre Carmel viene mostrata mentre sorveglia Charlotte, ma le immagini dell'anteprima non promettono un lieto fine per la coppia. Mentre l'episodio spiegherà di più su Carmel, rivelerà anche perché Big Mom si concentri così tanto sulla famiglia e sulla convivenza di tutte le razze (giganti esclusi). La sua "famiglia" numerosa e potente è una delle ragioni principali per cui è uno dei Quattro Imperatori al momento.

L'origine di Big Mom è avvincente, anche se strana, ma le particolari backstory dei personaggi sono uno dei tanti motivi per cui i fan hanno imparato ad amare questa serie. La storia completa di Big Mom può essere letta nel volume 86 di ONE PIECE uscito da poco in Italia per Edizioni Star Comics.