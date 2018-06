L'anteprima dell'episodio 10 di My Hero Academia mostra un grande scontro!

I fan di My Hero Academia sono stati lasciati col fiato sospeso dopo l'entrata e la mossa a sorpresa di All For One. All Might e il villain stanno per avere un grande scontro a causa di questo, e dagli sguardi di questa nuova anteprima lo showdown sarà intenso.

Come vediamo in questa anteprima estesa, ci sono momenti importanti della lotta di All Might con All For One e anche qualcuno forte come il simbolo della pace sembra essere in difficoltà. Ci sono persone che tifano per la sua vittoria, ma Midoriya è preoccupato vistosamente, perché è cosciente della salute del suo mentore.

Nei brevi flashback dell'anteprima, vediamo il più grande dei cattivi che afferra qualcuno mentre All Might piange la morte di qualcuno. Poi vediamo un giovane All Might che parla con qualcuno che è stato visto solo in precedenza nei titoli di testa della serie. In questa sequenza di titoli di apertura, questa donna sembra consegnare qualcosa di eccezionale all'acclamato eroe.

L'episodio 10 di My Hero Academia è intitolato "Il simbolo della pace" e la sinossi recita come segue:

"Il più grande male, All For One, aspetta l'occasione perfetta per colpire, e gli eroi trionfanti sono certamente in un enorme guaio! La Lega dei Cattivi si sta ritirando, ma porteranno anche Bakugo con loro?"

Cosa ne pensate di questa anteprima? Soddisfa le vostre aspettative?