L'arco narrativo di Wano è finalmente all'orizzonte nel manga di ONE PIECE

ONE PIECE ha da poco violato la ragguardevole cifra dei 900 capitoli pubblicati, ma la sua ormai ultraventennale corsa non sembra suggerire rallentamenti in vista di un traguardo finale. I Mugiwara sono riusciti a fuggire da Big Mom, e ora molti lettori attendono con ansia il giorno in cui Eiichiro Oda comincerà il nuovo arco narrativo di Wano.

A quanto pare, sembra che quel giorno sia molto più vicino del previsto. Secondo alcuni nuovi spoiler inerenti l'ultimo capitolo di ONE PIECE, l'arco narrativo di Wano sarebbe in dirittura d'arrivo. Nello specifico, secondo un gran numero di riassunti del capitolo 902 pubblicati su Internet, il manga dovrebbe portare definitivamente a termine l'arco di "Whole Cake Island" con questo ultimo aggiornamento, e aprire le porte alla grande storia corale annunciata mesi fa da Oda.

Secondo un fan-traduttore noto come Sandman, il nuovo capitolo di ONE PIECE si conclude con la ciurma di Cappello di Paglia in fuga da Big Mom e dal suo equipaggio. I Mugiwara, ormai lontani dalle grinfie dell'Imperatrice Pirata grazie al sacrificio del nuovo membro Jinbe, riescono finalmente a gustare un pasto preparato da Sanji.

Quindi, se i riepiloghi si rivelassero veritieri, Eiichiro Oda metterà il punto all'eterno arco di "Whole Cake Island", per andare a capo e portare finalmente ONE PIECE nell'attesissimo Wano Arc.