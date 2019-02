L'art director di Made in Abyss annuncia una collaborazione con Crunchyroll!

Durante il mese di gennaio sono giunti, dopo la conferma ufficiale, i primi dettagli relativi al nuovo lungometraggio animato dedicato alla nota opera Made in Abyss. Ora l'art director della serie ha annunciato l'intenzione di avviare un nuovo progetto in collaborazione con Crunchyroll. Vediamo di che si tratta!

In occasione dell'annuale appuntamento con The Anime Awards di Crunchyroll tenuto ieri, sabato 16 febbraio 2019, l'art director di Made in Abyss, Osamu Masuyama, ha rivelato durante il livestream di essere al lavoro su un nuovo progetto affiancato da Crunchyroll stesso.

In calce all'articolo potete vedere il breve video della diretta. Dopo i ringraziamenti rivolti ai fan per la nomination dell'anno scorso di Made in Abyss come "Anime dell'anno", Masuyama ha accennato, purtroppo in modo vago, di essere al lavoro su un nuovo. Probabilmente riceveremo maggiori dettagli in futuro, non ci resta quindi che attendere pazienti. Che dite, curiosi per questa novità?

Ricordiamo che Masuyama ha lavorato come direttore artistico allo special anime intitolato Miyori in the Sacred Forest e come assistente art director per La ragazza che salta nel tempo. Ha collaborato anche in Your Name, La città incantata, I racconti di Terramare, Eden of the East, La ricompensa del gatto, Viaggio verso Agartha, Ponyo sulla scogliera, Il castello errante di Howl e molti altri.