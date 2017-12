L'arte di Charlie Chan Hock Chye: in uscita il 7 dicembre lo splendido volume Bao

Vincitore di ben tre preminel 2017, è grazie alla sempre attentissimache l'ottimodiuscirà il prossimo 7 dicembre anche in Italia, giusto in tempo per un grande Natale all'insegna delle splendide letture fumettistiche.

Liew, che è un artista malese che vive e lavora a Singapore, ha voluto celebrare in questo volume dalla caratura artistica ricerca e sontuosa il fumetto in generale, inteso come media, raccontando il passaggio dal secondo dopoguerra all'età moderna in un viaggio avventuroso e attraverso un'importante lezione tecnica. La Malesia e la sua storia saranno ovviamente centrali nell'albo, raccontante parlando di un fumettista immaginario e seminale che risponde al nome di Charlie Chan Hock Chye.



L'arte di Charlie Chan Hock Chye uscirà nelle librerie il prossimo 7 dicembre in un'edizione di pregio, libro unico cartonato con debossing in coprtina e sovraccoperta e di facile lettura. È possibile leggere una preview dell'albo al seguente link.