L'artista dello spin-off di Dragon Ball su Yamcha ha realizzato un nuovo sketch

Le fan-art son sempre belle da ammirare, questa in particolare, apparsa sulla pagina Twitter di dragonarowLEE, è riuscita a catturare l'essenza di due personaggi. Si tratta, per chi non lo sapesse, dell'autore dello spin-off di Dragon Ball dedicato a Yamcha.

L’artista di Dragon Ball ha condiviso molti sketch dei personaggi della serie in passato, ma il suo ultimo "riconoscimento" illustrato alla vecchia serie ha riportato alla memoria alcuni degli androidi più famosi.

Pochi tratti essenziali in bianco nero, che richiamano lo stile di Dragon Ball, hanno catturato alla perfezione la coppia di cattivi. Questo piccolo schizzo di Dr. Gero e dell’Androide N. 19 ha voluto rievocare alla memoria due personaggi che difficilmente vengono ricordati quando si pensa alla Saga degli Androidi di Dragon Ball

Lo sketch ritrae l’Androide N. 19 e il Dr. Gero, probabilmente in procinto di intraprendere uno scontro congiunto. Fa sorridere il commento sopra la foto, nel quale dragonarowLEE avvisa gli spettatori di prestare attenzione all'imminente arrivo di un doppio tifone.

La somiglianza con i tratti dei personaggi della serie è molto buona, tanto che, ricordiamo, Viz Media ha voluto pubblicare un suo fan-work, Dragon Ball: That Time I Got Reincarnated as Yamcha!

In questo lavoro, che ricorda vagamente Vita da Slime, viene raffigurato un fan di Dragon Ball che si sveglia nel corpo di Yamcha. Conoscendo il triste futuro di questo personaggio, si sforza di rendere Yamcha il personaggio più forte della serie.

Viz Media ha in programma di rilasciare Dragon Ball: That Time I Got Reincarnated as Yamcha! in Occidente questo autunno,

