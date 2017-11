L'Attacco dei Giganti: il 100° capitolo avrà un enorme cliffhanger secondo i fan

L'Attacco dei Giganti è al culmine di un'importante pietra miliare della sua storia, ma i fan sono troppo occupati a preoccuparsi del prossimo capitolo per dargli la dovuto importanza. l'ultimo aggionamento dilasciava infatti presagire ai lettori un incredibile evento per il 100° capitolo.

Attenzione possibile Spoiler

Nel capitolo 99 de L'Attacco dei Giganti i lettori hanno potuto vedere Reiner Braun faccia a faccia con Eren (entrato segretamente nel paese) con il primo costretto a sedersi insieme al vecchio compagno d'armi tradito. Nel Frattempo una commedia ha inizio.

Si sente infatti William Tybur mentre racconta un'opera teatrale al di sopra dei due personaggi, con un intero campo di Eldiani all'ascolto del narratore. Alcune delle persone più importanti di Marley sono giunte per partecipare a questo speciale evento, ed è proprio qui che Willy sgancia una bomba sul paese.

Secondo l'uomo, Marley non è mai stato realmente in contrasto con la famiglia Fritz, e il loro vero nemico non è altri che Eren Jaeger ora. Lo spettacolo (e il capitolo) si conclude con una nota tesa, e i fan sono quasi sicuri che Hajime Isayama userà l'evento per rendere il 100 ° capitolo de L'Attacco dei Giganti da ricordare.

Eren e alcuni altri membri del Corpo di Ricerca sono stati visti infiltrarsi nel campo in cui si svolgeva il raduno di Willy, e troppe cose fanno presagire un'altra svolta sanguinosa nel manga. Come hanno notato i lettori, più di una cosa sta andando in favore di Willy.

L'uomo ha reso Eren il cattivo perfetto, e potrebbe essere il portavoce di tutta la famiglia Tybur per incastrare Eren come l'omicida di tutti i presenti nel campo Eldiano. Pieck e Porco sono stati portati via dalla zona con la scusa della recita, e anche Zeke è stato portato via.

Con nessuno sulla scena a proteggere il pubblico non si può dire quale tipo di caos possa causare Willy nel far piombare Marley in una vera e propria guerra con Paradis, ma le cose potrebbero non andare come sperava il membro della famiglia Tybur.

Dopotutto, Willy non sembra essersi accorto che Eren si trova proprio sotto di lui...! Ci avvicinaiamo sempre di più verso la conclusione de L'Attacco dei Giganti.