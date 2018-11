L'Attacco dei Giganti 111 ci svela l'attuale condizione di Eren Jaeger

Grazie alle informazioni che veniamo a scoprire nell'ultimo capitolo del manga L'Attacco dei Giganti, ora sappiamo come viene considerato e quali saranno le contromisure che riguarderanno le azioni recenti del protagonista della serie, Eren Jaeger.

Le sorprese e i cambiamenti non sono di certo cambiati nell'inizio di quello che l'ultimo arco narrativo dell'Attacco dei Giganti, come gli ultimi capitoli si affannano a testimoniare. A seguito dell'incredibile tradimento di Eren Jaeger, protagonista della serie ed ex eroe dell'umanità rinchiusa nelle mura, che è evaso, sfuggendo al processo, rivoltandosi contro lo stesso esercito che si è impegnato a servire, la situazione è piombata nel caos per la resistenza eldiana.

La fuga di Eren è coincisa con l'assassinio dell'uomo al comando delle forze asserragliate dietro alle tre mura dell'isola, con il potere decisionale che è passato al già arcinoto Pixis. Al momento Eren, il fratello Zeke e gli oltre cento soldati che hanno disertato in concomitanza della sua fuga sono ritenuti responsabili al 100% dell'assassinio di Darius Zackly, e i sospetti si estendono anche ai collaboratori più stretti di Eren nella Legione Esplorativa. Ovviamente i fan sanno che Armin e Mikasa sono rimasti sorpresi quanto gli altri nel vedere l'esplosione che ha ucciso Zackly e nell'udire la notizia della fuga del loro amico, ma questo non basta all'esercito per sorvolare.

Al momento quindi, Eren è a tutti gli effetti un traditore e un sovversivo, che agisce per scopi ignoti e mira alla sicurezza dell'ordine costituito. Tuttavia, con grande sorpresa degli altri ufficiali, e provocando l'ira di alcuni di questi, Pixis decide di non muovere immediatamente guerra ai fratelli Jaeger, visto che in loro e nel loro potere risiede l'unica speranza che hanno gli eldiani di sopravvivere al conflitto su larga scala che si sta avvicinando.

Riusciranno gli amici di Eren a fermarlo prima che raggiunga il posto dove si trova Zeke? Quale sarà lo scopo che ha spinto il giovane a rivoltarsi contro il corpo militare a cui aveva dedicato fino a quel momento la sua intera esistenza? Per scoprirlo non ci resta che attendere il climax finale dell'Attacco dei Giganti.