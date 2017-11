L'Attacco dei Giganti 2, ecco quando uscirà il Blu-ray negli USA

Laci ha messo un po' a rilasciare L'Attacco dei Giganti 2 , ma alla fine siamo riusciti a vedere il tanto agognato seguito. Ora, mentre attendiamo la terza stagione, che comincerà la prossima Estate, è stata annunicata la data di rilascio delle edizioni box-set della seconda stagione negli USA.

Funimation ha annunciato che l'edizioni Blu-ray e DVD della seconda stagione de L'Attacco dei Giganti verranno rilasciate il prossimo Febbraio 2018, come parte dell'operazione definita "ALL OUT", in cui usciranno anche molte altre serie anime:

"Mostrate un po 'd'amore questo Febbraio con fantastici titoli anime! Fairy Tail Collection 11, Attack on Titan Season 2, Dragon Ball Super Part 3, Keijo !!!!!!!!, e altri sicuramente vi terranno al caldo quest'inverno. Oh certo e Yuri !!! On Ice anche."

Così la Funimation sul suo blog ha annunciato le date di rilascio di alcune delle serie anime più importanti. Nello specifico la seconda stagione de L'Attacco dei Giganti uscirà il 27 Febbraio 2018, subito dopo l'uscita di Dragon Ball Super Part 3, il 20 Febbraio.

L'Attacco dei Giganti tornerà sugli schermi la prossima estate con l'attesissima terza stagione dell'anime, mentre il manga si trova nella sua parte finale. Dynit in Italia ha già pubblicato il primo dei tre box set della seconda stagione previsti nel nostro territorio, con il secondo in arrivo il prossimo 13 Dicembre.