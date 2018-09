L'Attacco dei Giganti 3, un anno d'oro per WIT Studio

Il 2018 è stato un'anno d'oro per WIT Studio, grazie al debutto della terza stagione de L'Attacco dei Giganti. La serie ha ottenuto il favore e il consenso da parte dei fan, a livello commerciale e di ascolti televisivi.

Il successo del terzo capitolo di Attack on Titan ha indubbiamente giocato un ruolo importante per quanto concerne lo studio di animazione giapponese e i profitti ottenuti quest'anno rispetto al precedente. Possiamo considerarla al pari di una gallinella dalle uova d'oro.

La compagnia giapponese IG Port, società genitrice degli studi d’animazione Production I.G., Xebec,WIT Studio e Signal MD e della casa editrice Mag Garden, ha recentemente pubblicato il suo report sul rendimento fiscale del precedente anno (da giugno 2017 a maggio 2018). A quanto pare la società ha registrato un fatturato di di 8,426 miliardi di yen ( circa 64 milioni di euro) e un utile netto di 201 milioni di yen (circa 1,5 milioni di euro). Ciò ha portato all'azienda un aumento dell'11% e un calo del 29% rispetto all'anno precedente.

Possiamo vedere questo 2018 sotto una luce positiva, in particolare per WIT Studio che ha registrato un fatturato di 1,49 miliardi di yen (circa 11 milioni di euro). Questo è un enorme traguardo per lo studio, i cui numeri sono aumentati del 60% rispetto all'anno scorso.

Lo studio di animazione giapponese ha ottenuto successi non solo con L'Attacco dei Giganti; tra i titoli recenti figurano La sposa dello stregone (Maho tsukai no yome/The Ancient Magus Bride), Kabaneri della Fortezza di ferro (Kotetsujo no kabanero/kabaneri of the Iron Fortress), e presto si aggiungerà anche il grande adattamento ad anime di Vinland Saga di Makoto Yukimura.

Attack on Titan è stato originariamente creato da Hajime Isayama e serializzato sulla rivista Bessatsu Shonen Magazine di Kodansha nel 2009. Attualmente è possibile trovare le serie animata in streaming su Crunchyroll e Funimation. L'edizione italiana del manga è edita da Planet Manga.

La serie è ambientata in un mondo in cui gli ultimi resti dell'umanità vivono all'interno di una città murata per sfuggire al pericolo dei Titani, una razza di mostri giganti che mangia gli umani. Il personaggio principale, Eren Yeager, finisce per unirsi all'esercito con i suoi due amici d'infanzia Mikasa e Armin dopo che i Titani sfondano il muro e attaccano la sua città natale.

Con la terza stagione di Attack on Titan, lo studio d'animazione sembra pronto per raggiungere la vetta. Uno splendido traguardo oserei dire; speriamo che questo sia solo l'inizio!!