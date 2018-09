L'Attacco dei Giganti 3, anticipazioni e teaser del nuovo arco narrativo!

Ormai la terza stagione de L'Attacco dei Giganti si sta avviando verso quello che sarà il nuovo arco narrativo. In futuro avremo modo di osservare più da vicino i progressi di Eren, che focalizzerà il suo tempo al perfezionamento della modalità Gigante, e scoprire qualcosa di più sul passato del padre Grisha.

Sul sito ufficiale Twitter di Attack on Titan Wiki (@AoTWiki) è stato pubblicato il trailer dell'11° episodio (o 48° se si considera il progressivo degli episodi partendo dalla prima stagione) de L'attacco dei Giganti 3.

La puntata, intitolata "Bystander" (Spettatore) e ispirata all'arco narrativo “Rivolta” ideato da Hajime Isayama, verrà ufficialmente trasmessa in Giappone oggi, domenica 30 settembre 2018. In Italia andrà in onda in simulcast sulla piattaforma streaming VVVVID (Dynit) alle ore 21:00.

“Credeva di essere speciale. Parlando dei vecchi tempi con un certo uomo, Eren apprende il passato di suo padre Grisha“poche parole sono state spese in questo trailer, che dura una manciata di secondi.

Il filmato rivela poco di quello che accadrà, tuttavia ci vengono mostrati un due elementi importanti per il futuro. Verso la fine viene inquadrato Grisha Yeager da giovane. Il secondo riguarda Eren, sconvolto, dopo che un uomo (che non viene inquadrato) ha deciso di rivelare al giovane del passato di Grisha e al suo essere speciale. Dopo le recenti rivelazioni e i ricordi riaffiorati, questo sarà una svolta importante per Eren, deciso più che mai a far luce sulla figura del padre. Speriamo che il prossimo episodio motivi le decisioni prese da Grisha e spieghi le sue azioni, in quanto hanno condizionato la vista stessa di Eren.

Shingeki no Kyojin è un manga shonen di genere horror, fantasy e azione, scritto e disegnato dal famoso mangaka Hajime Isayama. In Giappone il manga è pubblicato con scadenza mensile da Kodansha sulla rivista Bessatsu Shonen Magazine. Ad oggi sono stati pubblicati 108 capitoli e i primi 98 sono raccolti in 25. Il numero 26 è disponibile in Giappone dal 9 agosto 2018. In Italia, il manga è edito da Planet Manga con 24 volumi disponibili. Il manga ha ispirato una serie animata. Gli episodi si possono visionare gratuitamente su VVVVID (Dynit).