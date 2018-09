L'Attacco dei Giganti 3° Stagione: pausa da metà ottobre?

I fan giapponesi di "L’Attacco dei Giganti", hanno messo le mani, recentemente, sulle guide televisive del prossimo mese di ottobre. Il palinsesto della rete NHK, ovvero colei che trasmette gli episodi della serie animata adattamento del manga di Hajime Isayama, non riporta, per la seconda metà del prossimo mese, alcuna programmazione per gli episodi della terza stagione.

La guida televisiva di NHK del prossimo mese non fa alcun riferimento, nella programmazione, alla serie animata dalla settimana del 15 di ottobre. Tutto ciò sembrerebbe non lasciare dubbi in merito, soprattutto considerando come sia solita a riportare le anticipazioni degli episodi del mese. Ricordiamo però che, attualmente, fino ad annunci veri e propri, tutto ciò che sappiamo è considerabile come un rumor da confermare. Rimaniamo dunque in attesa di nuove informazioni.

Il 12° episodio, vi rammentiamo, uscirà il 7 ottobre 2018.

La serie è attualmente disponibile su VVVVID. Di seguito trovate la sinossi dell’ultima stagione:

“In precedenza gli uomini temevano il mondo esterno. Vivevano circondati da mura invalicabili, innalzate allo scopo di proteggere l’umanità dai Giganti: creature a immagine dell’uomo, ma snaturate nel comportamento e negli appetiti. Inchiodati a catene invisibili, gli uomini oggi hanno imparato che neppure dentro le mura la sicurezza è garantita. Dopo la brutale minaccia del Gigante Bestia e la fuga dei traditori, Eren e compagni vedono scossi nelle fondamenta i valori con cui sono cresciuti. Minacciati nella sopravvivenza continueranno a cercare un fuoco di verità che illumini il loro cammino”.

La serie animata di "L'Attacco dei Giganti", adattamento del manga di Hajime Isayama, titolo attualmente serializzato sulla rivista Bessatsu Shonen Magazine di Kodansha, è prodotto da Wit Studio e Production I.G. La direzione è nelle mani di Araki Tetsurou (1°,2° e 3° stagione) e di Koizuka Masashi (2° e 3° stagione). La soundtrack è invece composta dal famosissimo Hiroyuki Sawano.

L'ultimo episodio uscito, vi ricordiamo, è stato il decimo. Come vi è sembrato?