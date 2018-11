L'Attacco dei Giganti 3: ecco la cover art del secondo box DVD giapponese

In Giappone, come di consueto, gli episodi di una serie animata vengono raccolti in una serie di box DVD. Toccherà anche a L'Attacco dei Giganti Stagione 3, di cui è stata recentemente svelata la cover del secondo box DVD: l'artwork che ne compone la copertina è piuttosto apprezzabile e per questo vogliamo mostrarvelo.

Com'è possibile vedere dall'immagine in calce all'articolo, la cover è dedicata a Erwin Smith, comandante del Corpo dei Ricognitori nonché vero e proprio deus ex machina dell'intreccio politico ordito nella prima metà della prima parte de L'Attacco dei Giganti Stagione 3.

È opera di Smith, infatti, il colpo di stato ai danni della falsa monarchia, con l'obiettivo di riportare sul trono dell'umanità il vero discendente della prima famiglia reale: Historia Reiss, ultima discendente della famiglia reggente che possiede il potere del Gigante Fondatore, in grado prima o poi di svelare la verità sul mondo prima dell'arrivo dei Titani.

Insomma, possiamo immaginare che il secondo box DVD contenga all'incirca gli episodi inclusi tra il terzo e il quinto dell'anime di Wit Studio, in cui si consuma la prigionia di Erwin, si apprende il suo passato e si assiste infine al suo piano per spodestare il re fasullo.

Ricordiamo che la seconda parte de L'Attacco dei Giganti Stagione 3 torna ad aprile 2019.